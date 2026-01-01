占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2026年1月の運勢を占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）【今月のカード：力（The Strength）／正位置】「力」の正位置は、慈しみの心で人を支えられる強さを表します。今月は、誰かの相談に乗ったり、お世話をしたりするとよい流れが生まれそう。ただし、自分のしたいことを我慢してまで尽くす必要はありません。心に余裕のあるときだけ