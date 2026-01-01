占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2026年1月の運勢を占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）【今月のカード：恋人（The Lovers）／逆位置】「恋人」の逆位置は、新たなよいご縁が近づいている暗示です。今月は、あなたにとって大切な存在となる人が現れる予感。ただし、一人でこもっているとチャンスを逃しがち。少しでも人の多い場に顔を出すと◎。【今月のラッ