占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2026年1月の運勢を占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）【今月のカード：節制（Temperance）／逆位置】「節制」の逆位置は、集中して学びを深める時期を示します。今月は、1つの物事とじっくり向き合うことで成果が見えてきそう。ただし、あれこれ広げすぎると負担になるので、取捨選択を意識して。【今月のラッキーカラー：ブラウン