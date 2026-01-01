占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「いて座」の2026年1月の運勢を占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）【今月のカード：皇帝（The Emperor）／逆位置】「皇帝」の逆位置は、自分だけで頑張りすぎず、人の力を取り入れることを促します。今月は、一人で抱えこむだけではなく、仲間を頼ることでよい流れが生まれそう。ただし、任せきりにせず、自分の意見もしっかり伝えることが大切