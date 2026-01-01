占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「さそり座」の2026年1月の運勢を占います。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）【今月のカード：月（The Moon）／逆位置】「月」の逆位置は、曖昧だった状況が好転する暗示です。今月は、あなたが抱えていたモヤモヤを解決する糸口が見つかりそう。ただし、焦りは禁物です。急がなくても結果は受け取れるので、マイペースが◎。【今月のラッキーカラー：