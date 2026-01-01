占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2026年1月の運勢を占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）【今月のカード：愚者（The Fool）／正位置】「愚者」の正位置は、自由な発想と行動を象徴します。今月は周りの視線を気にせず、自分の好きなことを楽しんだり、探究したくなったりする時期。ただし、仕事やお金の管理はルーズになるかも。少し意識しておきましょう。【