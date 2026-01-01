「年明けから引き続き、食品の値上げラッシュが予測されます。小麦粉や油などの原材料だけでなく、物流コストや人件費が高くなっているためです。石油価格高騰で、JRの運賃も3月から値上げされる予定。電車賃以外にも航空運賃も上がる。プラスチック容器を使った洗剤やシャンプーなど日用品も上がる。さらに、NTTの固定電話も基本料金が100円上がるという話が出ています」【写真】プロが予測！ 2026年の主な「値上げ品目」とファ