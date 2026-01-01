フィンランド当局は12月31日、ヘルシンキとタリン間の海底ケーブルを損傷した疑いのある船舶を制圧した/Gulf of Finland Coast Guard (SLMV)/Anadolu/Getty Images（CNN） フィンランドとエストニアを結ぶ重要な海底通信ケーブルが12月31日に損傷したことを受け、フィンランドは船舶1隻を拿捕（だほ）し、乗員を拘束した。当局が明らかにした。フィンランド警察は声明で、ケーブルを損傷させた疑いのある船舶はフィンランド領海に