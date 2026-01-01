『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズや『ジュラシック・ワールド』シリーズでお馴染みのクリス・プラットより、日本のファンに新年の挨拶メッセージが到着した。主演最新作『MERCY／マーシーAI裁判』に合わせ、「あけ“マーシー”ておめでとう」！ ﻿ 『MERCY／マーシーAI裁判』は、AIが人類を裁く近未来を舞台に極限状態