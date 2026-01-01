国立公文書館(東京都千代田区)は2026年1月17日から、令和7年度第3回企画展「馬とまつりごと―神事と武芸からみる馬の日本史―」を東京本館1階展示ホールで開催する。馬とまつりごと―神事と武芸からみる馬の日本史―令和8年(2026)の干支は午。動物としては馬が充てられている。馬は、4世紀末から5世紀の初め頃に大陸から伝来して以降、様々な場面で日本人のそばに寄り添ってきた。本展では、国立公文書館所蔵資料から、馬を神に奉(