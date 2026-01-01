リーガロイヤルホテル東京は、「セラーバー」にて2026年1月1日〜2月28日の間、ウイスキーのボトルキープ権を獲得できる福袋「福ボトル」を先着30名限定で販売する。「福ボトル」イメージ「福ボトル」は、日本の名門蒸留所の一本やスコッチなど、厳選したウイスキーの中から、いずれか1本のボトルキープ権とスナック(初回のみ)をセットにした福袋。「山崎12年」や「山崎 Story of the Distillery」、「白州」、「余市」など、限定品