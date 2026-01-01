プロ雀士の黒沢咲＝日本プロ麻雀連盟所属、ＭリーグＴＥＡＭ雷電＝が１月４日、埼玉・川口オートレース場でトークショーを実施する。当日は「報知新聞社杯ニューイヤーカップ」３日目が開催中。トークショーは９Ｒ発売中（１４時２０分頃〜）と１１Ｒ発売中（１５時３０分頃〜）の２回、イベントホールで行われる。２日開幕のニューイヤーカップには２５年大みそかに行われたオートレースの頂上決戦「スーパースター王座決定戦