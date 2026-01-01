テレビ朝日系「ザワつく！大晦日」が１２月３１日に放送され、同局系朝の情報番組「「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）で司会を務める羽鳥アナウンサーとレギュラーコメンテーターの玉川徹氏が出演した。「モーニングショー」は新春特大スペシャルとして１日御膳６時から各曜日コメンテーターらもそろって出演し生放送予定。番組内では長嶋一茂が「あした６時からやるんですよね」とひとこと。これに「ザワ