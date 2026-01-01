不動産や高額資産を売却した際、「買った値段と同じで売れたのだから、利益は出ていない」と考える人は少なくありません。しかし、日本の税法は、そのような直感的な理解をそのまま受け入れてはくれません。取得から売却までの期間に応じて行われる「減価償却」が、譲渡所得の計算に大きな影響を及ぼすからです。この考え方をめぐり、限定生産の高級車フェラーリの売却を巡る事案が国税当局と争われ、大きな注目を集めたことがあり