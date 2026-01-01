「人に頼まず自分でやれば安く済む」。もちろん、それは事実ですし、悪いことではありません。ですが、その裏で消費されている「見えないコスト」を意識することも必要と語るのは、ニューヨーク在住23年目のファッション／テクニカルデザイナー・あっち氏。本稿ではあっち氏の著書『ニューヨークとファッションの世界で学んだ 「ありのままを好きになる」自信の磨き方』（KADOKAWA）より一部抜粋・再編集し、生活にかかるコストの