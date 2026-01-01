雪が降りしきる中、石川県珠洲市の景勝地「見附島」を訪れた人たち。能登半島地震の発生から2年となった＝1日午前7時5分石川、新潟、富山3県で災害関連死を含め698人が犠牲になった能登半島地震は1日、発生から2年を迎えた。被災地の復旧・復興を進める新たな年が始まり、住民からも「前進できる年になれば」との声が聞かれた。同日午後には石川県輪島市で県主催の追悼式が開かれ、遺族代表らが犠牲者への思いや復興の決意を述べ