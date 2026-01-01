【北京＝東慶一郎】中国の習近平（シージンピン）国家主席は３１日夜、中国中央テレビを通じて「新年の辞」を発表した。台湾問題について「両岸（中台）同胞の血の絆は水より濃く、祖国統一という歴史の大勢は阻止できない」と述べ、中台統一に向けた決意を改めて示した。２０２５年の重要な出来事として、「抗日戦争勝利８０年」記念行事や日本による台湾統治の終了を祝う「台湾光復記念日」の制定を挙げ、「中華民族の偉大な