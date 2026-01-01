声優の本宮佳奈が1月1日、自身のXを更新し、結婚を発表した。【画像】声優・本宮佳奈が結婚発表お相手についても説明（全文）同日付の書面を投稿し、「私事ではございますが、この度、本宮佳奈は結婚いたしました」と報告。「お相手は一般の方で、どんな時でも素の自分でいさせてくれる素敵な方です」と紹介し、「これからは夫婦で支え合い、お互いを尊重しながら歩んでいきたいと思っております」と伝えた。「まだまだ