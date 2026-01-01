2026年は十干十二支の「丙午（ひのうえま）」にあたる。この干支生まれの女性は「気性が激しく、夫の命を縮める」という女性差別につながる迷信が存在しており、1966年の「昭和のひのえうま」では大幅な出生数減が引き起こされた。 しかし1906年の「明治のひのえうま」では、統計にあらわれる数字を見ると、その影響は少なかった。その一因として、1904年～1905年9月に行われた「日露戦争」が影響しているという。 本記