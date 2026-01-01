冬に積極的に食べたいかぼちゃ かぼちゃは体を温め、血行改善、胃腸の働きも整える食材であるため、寒い季節に積極的に食べたい食材です。冷え性の人や、冷えるとお腹の調子を崩しやすい人にもおすすめです。栄養価も高く、ほっこりした甘さはおやつにもぴったり。シンプルな材料で、簡単につくれるおやつレシピをご紹介します。 素朴な甘さを生かしたレシピ 片栗粉を使って簡単にできるかぼちゃもちは中からチーズがとろ〜り。