元ＳＫＥ４８の松井珠理奈とボーイズグループ「ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮ」の辻本達規が結婚することが１日までに分かった。辻本の所属事務所がこの日「本人からは結婚の報告を受けている」と明かし、来週中にも会見を行うとした。関係者によると、、かねてより交際していた２人が、今年１月での結婚を決意。ＳＮＳなどでの発表ではなく、会見を開いて直接自らの口で報告する意向だという。辻本の所属事務所は、公式サイトで