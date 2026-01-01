◇第105回全国高校ラグビー大会3回戦（2026年1月1日東大阪市・花園ラグビー場）第105回全国高校ラグビー大会は、きょう1日に3回戦8試合が行われる。ノーシードながら2回戦でシード校の佐賀工を撃破した東海大大阪仰星（大阪第1）は、抽選の末に3回戦に進んだ大分東明と対戦。初出場ながら3回戦に進んだ慶応志木（埼玉第2）は、過去7度の優勝を誇る東福岡（福岡第1）と対戦する。7大会ぶり2度目の全国制覇を狙う大阪桐蔭（