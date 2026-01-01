きょう未明、滑川市で住宅4棟が焼ける火事がありました。火元とみられる住宅の男性と連絡が取れていません。警察や消防によりますと、きょう午前5時半頃、滑川市下小泉町で「近所の家から炎があがっている」と近くに住む人から通報がありました。消防が消火活動にあたりましたが、この火事で、火元の住宅が全焼したとみられるほか、周辺の3棟へ延焼したということです。火元とみられる住宅の男性1人と連絡が取れておらず、警察など