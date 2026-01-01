年賀状配達の出発式が1日朝、東京都新宿区の新宿郵便局で開かれた。「出発！」のかけ声とともに、明治時代の制服に身を包んだ配達員らが新春の街に飛び出し、新年の便りを近隣の店舗などに届けた。近くのうどん店「三国一」では、店員の橋本有希野さん（22）が年賀状を受け取り「手書きで一言メッセージが添えられていて、温かみを感じる」と笑顔を見せていた。日本郵便によると、交流サイト（SNS）やメールの利用拡大が影響