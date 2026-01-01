正月などで餅を食べる機会が増える１月は例年、餅による窒息事故が相次ぐ。東京消防庁は「餅は小さく切り、ゆっくりかんで食べてほしい」と注意を呼びかけている。東京消防庁によると、都内では２０２４年までの５年間に、餅などによる窒息で計３３８人が救急搬送され、うち３３人が死亡している。事故の約４割は１月に集中し、搬送者の約９割が６５歳以上の高齢者だった。高齢者は食べ物をかんだり、のみ込んだりする力が弱い