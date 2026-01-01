俳優の米倉涼子（50）が1月1日、自身のインスタグラムを久々に更新した。【写真】米倉涼子、元日にアップ写真＆英語メッセージ米倉がインスタグラムを投稿するのは、2025年8月19日以来で、約4ヶ月半ぶり。カメラを見つめるモノクロのアップショットとともに、英語で「Hope this year brings you lots of beautiful memories.」とメッセージをつづった。日本語訳では「今年はあなたに美しい思い出がたくさんあることを願って