会社の健康診断で異常は見つからず、突然の乳がん告知。その日常を大きく変える出来事の中で、A.Yさん（仮称）は自分の身体の声に耳を傾け、前を向き続けてきました。現在も副作用と向き合いながらも、穏やかな日々を取り戻しつつあるA.Yさんに、治療と向き合う闘病の日々を経て感じた「気づき」、そして医療従事者への感謝の気持ちについて語ってもらいました。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2025