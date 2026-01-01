2026年もテレビ朝日系「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」が1日午後5時から、放送される。芸能人がチームを組み、味覚や音感など6ジャンルの格付けチェックを受ける人気番組で、司会はダウンタウンの浜田雅功、アシスタントはヒロド歩美。個人で81連勝中のミュージシャンGACKTの記録更新に注目が集まる。そのGACKTとチームを組むメンバーは番組内で発表される。正月恒例のワインチェックには「GACKTも飲んだことがない