＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞石原裕次郎賞は作家・真藤順丈氏の2019年（平31）の直木賞受賞作を実写映画化した「宝島」が受賞した。主演のみならず宣伝アンバサダーとして作品を背負い続けた妻夫木聡（45）は「やってきたことは間違っていなかった。婚姻届を出しに行ったくらい、この世に存在が証明された思い。うれしかった」と感激した。妻夫木は受賞を受けた取