元フジテレビアナウンサーで、バスケットボール日本代表の渡辺雄太と結婚した久慈暁子（３１）が１日、自身のインスタグラムを更新。第１子を妊娠したことを公表した。快晴の下でベンチに座る夫婦の写真とともに「あけましておめでとうございます。新しい年の始まりに、みなさんにご報告があります。このたび、新しい命を授かりました。新しい家族に会える日を楽しみに穏やかな日々を過ごしております。本年もどうぞよろしくお