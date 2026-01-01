＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞が12月28日に発表され、実写日本映画の興行収入（興収）記録を22年ぶりに塗り替えた「国宝」が作品賞、李相日監督（51）の監督賞、吉沢亮（31）の主演男優賞はじめ、史上最多の6冠に輝いた。助演女優賞は「国宝」はじめ、多くの話題作に出演した瀧内公美（36）が初受賞した。瀧内は「うまく