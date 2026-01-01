Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。冬の外出は「寒暖差」との戦い。外は凍えるほど寒いのに、電車やお店に入った瞬間、暖房が効きすぎていて汗ばんでしまう…。そんな温度調節の難しい日本の冬でこそ真価を発揮してくれそうなのが、今回試した最新の宇宙服素材ブルゾン「Warm Blouson V1」です。「-40℃対応」というモンスタース