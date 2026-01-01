グラビアアイドル・麻倉瑞季(23)が2025年12月20日、自身のインスタグラムを更新し、同月22日に発売された「週プレPREMIUM 2025下半期グラビア傑作選」に掲載されていることを報告した。 【写真】細ウエスト＋ぴたっとニットの破壊力！ 胸元がV字に大きく開いた、透け感のあるボディスーツでベッドに横たわる画像を掲載。「週刊プレイボーイさんの『2025下半期グラビア傑作選』に掲載されています傑作選に選ん