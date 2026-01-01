【増田俊也 口述クロニクル】#72【「時代に挑んだ男」加納典明】（1）56年前、草間彌生と芸術的なクロスをした「FUCK」作家・増田俊也氏による連載。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「今回で連載も最後になりましたが、読者にこれだけは言っておきたいということはありますか。特に話しておきたいこととかありましたら」加納「これは男女も