北海道国立大学機構が、2026年2月2日（月）に「第2回 リスキリング教育研究会」をオンラインで開催。「人材育成をいかに自社・自組織に根付かせるか」をテーマに、実践事例の紹介や対話を通じてこれからの人材育成と学びの仕組みを考えるイベントです。 北海道国立大学機構「第2回 リスキリング教育研究会」 開催日時：2026年2月2日(月) 14:00〜16:00開催方法：オンライン開催(Zoom)参加費：無料定員：50名(申込多