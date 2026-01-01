星野書房は、運育コンサルタント・しまざきりえ氏による書籍『運を育てる』を、2025年12月24日(水)より全国の書店にて発売中です。新年を機に「自分を変えたい」「がんばるだけの毎日を卒業したい」と願う女性たちに向けた、人生を好転させるためのバイブルが登場です。 『運を育てる』しまざき りえ著 書名：『運を育てる』著者：しまざき りえ定価：1,980円(税込)発売日：2025年12月24日(水)発行：星野書房発売