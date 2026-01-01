将棋の藤井聡太六冠（２３）＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が年男として迎えるデビュー１０周年での八冠返り咲きへ、静かに闘志を燃やした。このほど報道各社の合同インタビューに応じ、プライベートでのＡＩとの向き合い方や、鉄道マニアとしての珍目標も語った。藤井は２３年に史上初の全八冠を制覇したが、一昨年は叡王戦、昨年は王座戦で同い年の伊藤匠二冠（２３）にタイトルを奪われた。「私としては、八冠と