スイスの機械式時計ブランド「ノルケイン（NORQAIN）」を輸入・販売するノルケインジャパンは、2025年12月24日(水)、体操男子のオリンピックチャンピオンである岡慎之助選手（徳洲会体操クラブ）を、公式アンバサダー「ノルケイナー」に迎えました。スイス時計業界の頂点を目指して革新を続けるブランドと、パリ五輪で3つの金メダルを獲得し世界の頂点に立った若きアスリートがタッグを組み、新たな挑戦の時を刻み始めます。