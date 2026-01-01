日本テレビ系『はじめてのおつかい新春おめでとうがいっぱい 3時間スペシャル』が、2日午後6時から3時間にわたって、放送される。【番組カット】頑張れ！はじめてのおつかいに挑戦する杉山愛の子どもたち放送36年目に突入した同番組では、令和の時代になっても変わらない、子どもたちのまっすぐな想いと、それを見守る人々の温かさを届ける。今回は、北海道から高知まで、全国の選りすぐりの笑って泣ける大冒険を放送する。