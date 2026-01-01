レースクイーン（レースアンバサダー）央川かこ（31）が12月31日までに、インスタグラムを更新。2025年を振り返った。央川は「2025年お世話になった皆さんありがとうございました」と感謝。ヘソピアスショットや、レースクイーンやラウンドガールショットなどを公開した。続けて「レースクイーンとしては携わらせて頂いたチーム全ての優勝を見ることができて、中でもau TOM’SはGT史上初の3連覇。9年ラウンドガールを務めさせて頂