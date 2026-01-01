■ニューイヤー駅伝 in ぐんま（第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会：1日、群馬県庁発着7区間100km）&TEAMのKが東京世界陸上に続きニューイヤー駅伝を盛り上げる「緊張感や熱気を精一杯お届けします」新年最初のスポーツ日本一を決める「ニューイヤー駅伝」がスタートし、1区はロジスティードの富田峻平（25）が区間賞を獲得。2区の国学院OBの注目ルーキー平林清澄（23）にタスキをつないだ。1区（12.3?）は東京世界陸上3000m