2025年、北朝鮮を取り巻く環境は大きく変わった。ロシアとの軍事協力が加速し、金正恩総書記は一段と強固な指導体制を築いた。一方で、アメリカのトランプ大統領が米朝会談に意欲を示し、米朝関係が再始動するか世界が注目している。2026年初めには、5年に1度の重要会議「第9回党大会」が控えており、北朝鮮の進路を占う節目となる。新局面で北朝鮮はどう動くのか。日韓の専門家3人と多角的に読み解く。ロシアとの軍事協力で“特需