ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が12月31日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。東京ディズニーランドに訪れた様子を投稿した。「2025年ありがとうございましたこんな私をいつも見てくれて好きになってくれて本当にありがとう」と感謝の気持ちをつづり、ミニーマウスのカチューシャをつけ、ベージュ色のミニ丈コートに白いハイソックス姿の脚線美を際立たせるコーディネートを公開した。ミニーマウ