12月31日午後7時20分ごろ、水戸市加倉井町のアパート一室で、住人のネイリストの女性（31）が血を流して倒れているのを帰宅した夫（27）が見つけ、119番した。水戸署によると、女性は首に刺し傷があり、意識不明の状態で搬送され、死亡が確認された。署は事件の可能性も視野に捜査している。夫妻は2人暮らし。夫が「妻が自宅の玄関で血を流して倒れている」と119番した。現場は常磐自動車道水戸インターチェンジに近い住宅街。