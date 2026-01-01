フリーの羽鳥慎一アナウンサーが１日、司会を務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー新春特大スペシャル」（午前６時）に生出演した。番組では、Ｊ３福島が昨年１２月３０日に元日本代表ＦＷ三浦知良が横浜ＦＣより期限付き移籍で加入することが決定したことを発表したことを伝えた。移籍期間は２６年６月３０日までで、Ｊリーグ復帰は２１年横浜ＦＣ時代の２１年以来５年ぶりで初のＪ３クラブへの所属となる。５８歳