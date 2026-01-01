2026ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¤É¤¦Àï¤¦¡©¡Ê¸åÊÔ¡Ë¢¡Á°ÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡äº´Æ£¼÷¿Í¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¼«¿È¤Î¤ä¤êÊý¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¡×È¾Ç¯¸å¤Î2026Ç¯6·î¤ËËë¤ò³«¤±¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡£ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£Â¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ­¤ò»ý¤Ä¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡Ö9