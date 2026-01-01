１日午前８時３０分頃、大阪市淀川区西宮原の１４階建て市営住宅の住人から「煙が出ている」と１１９番があった。大阪市消防局によると、１１階部分から出火し約３０平方メートルが燃えた。７０歳代の男性が死亡した。