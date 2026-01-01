米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は、ジャイアンツがタイラー・マーレ投手（31）と1年契約を結んだ件について分析している。マーレは2025年、レンジャーズで故障に悩まされながらも、健康な状態では高いパフォーマンスを見せた。シーズン最初の2カ月間は防御率1.64と好投し、開幕から12先発のうち11試合で自責点2以下に抑えた。しかし6月最初の2先発で計8失点と崩れ、その後は肩の疲労で負傷者リスト入り。9月に復帰