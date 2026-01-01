気象台は、午前9時39分に、大雪警報を村山市、東根市、尾花沢市、大石田町に発表しました。またなだれ注意報を寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】山形県・村山市、東根市、尾花沢市、大石田町に発表 1日09:39時点村山、最上では、1日夕方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鶴岡市□なだれ注意報2日にかけて注意■酒田市□なだれ注意報2日にか