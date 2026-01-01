占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2026年1月の運勢を占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）【今月のカード：教皇（The Hierophant）／正位置】「教皇」の正位置は、公平さや調和を保つ意味を持ちます。今月はあなたが周囲の意見を整理して調整役となることで、うまくいく1カ月になりそう。ただし、自分の気持ちを押し込めすぎるのは‪逆効果。言いたいことは素直に